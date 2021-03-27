المدينة المنورة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأقامت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في شؤون الطلاب عدداً من ورش العمل والجلسات الاستشارية المتعلقة بمسابقة "هاكثون طيبة 2" التي تهدف إلى تحقيق أولويات الجامعة البحثية وتفعيل التقنيات الجديدة في المدن بحلول إبداعية مبتكرة.وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الحربي أن لجنة المسابقة عقدت 8 ورش عمل للمتسابقين و7 جلسات استشارية ، في حين وصل عدد المستفيدين إلى 194 مستفيداً وكونت 42 فريقاً ، مبيناً أن المستفيدين سينتقلون إلى مرحلة أخرى من المسابقة وهي مرحة تحكيم الأوراق البحثية التي ستعقد في 28- 29 من هذا الشهر.وأشار إلى أنه تم عقد مجموعة ورش عمل في عدة مجالات؛ ففي محور الصحة الرقمية عقدت ورشة بعنوان "البيانات والتقنيات في علاج الأمراض والعيادات الصحية الناشئة" وفي محور المجتمع السيبراني "الهندسة الاجتماعية والأمن والبيانات" ثم في محور التعليم "صناعة بيئة إلكترونية وتعليمية فعالة وكيفية تطوير تطبيقات التعليم الإلكتروني" وفي أخر محور لحماية البيئة كانت بعنوان "التكنولوجيا النظيفة واستخداماتها وكيفية تطويع التكنلوجيا لخدمة البيئة".// انتهى //15:23ت م0049