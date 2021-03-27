الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية لتجاوز الأزمة نحو عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت.وأوضح معاليه أن المجلس يتابع باهتمام بالغ الجهود التي تقوم بها مصر لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفر جرين" التي جنحت خلال عبورها قناة السويس.// انتهى //15:46ت م0052