الخرطوم 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسالتقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة للمساعدة الانتقالية بالسودان "يونتامس" فولكر بيرتس، في مقر إقامته اليوم، بعضو مجلسشركاء الحكم في السودان رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا وفي مقدمتها تنفيذ اتفاق جوبا، وبند الترتيبات الأمنية والتحول الديمقراطي، إضافة إلى دعم عودة النازحين واللاجئين والتنمية المستدامة.// انتهى //15:59ت م0053