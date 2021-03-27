القاهرة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسدعا المشاركون في المنتدى المصرفي "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية"، الدول العربية إلى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل جميع الجهات المعنية.جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى اليوم الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصري، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المال والاقتصاد بعدة دول عربية.وأوصى المشاركون في المنتدى بتعزيز التعاون الدولي والعربي في مجال مكافحة الجرائم المالية، ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.وشددوا على خطورة التأثيرات السلبية للجرائم المالية على الإقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، مؤكدين أن هذه الجرائم تؤدي إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية.// انتهى //16:17ت م0055