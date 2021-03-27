القاهرة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للجهود المصرية لعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس بعد حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس والذي بادرت السلطات المصرية بالتعامل معه على الفور.وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن ثقته في جميع الإجراءات التي تتخذها مصر والإمكانيات المتوفرة لديها وقدرتها على مواجهة هذا الحدث الاستثنائي وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس بوصفها ممرا تجاريا يهم العالم كله.// انتهى //16:18ت م0056