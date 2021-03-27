الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 48 يوماً 381 مسجداً ، فُتح 364 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة نجران.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، اثنان بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.// انتهى //16:20ت م0057