مكة المكرمة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسرفع الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية بإصدار 4 صكوك لمشروع طريق الملك عبد العزيز "مسار" بمكة المكرمة، ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به المشروعات الحيوية بالعاصمة المقدسة من قبل ولاة الأمر.وأكد أن هذا الاهتمام والدعم الكبيرين من قبل القيادة الرشيدة دليل على أهمية الوجهة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة حياة أهالي مكة المكرمة وزوراها، وتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين, منوهاً بجهود الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، في دعم إصدار الصكوك الشاملة (الموحدة) لوجهة "مسار".وعد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الصك الشامل (الموحد)، صكاً بديلاً لجميع صكوك قطع الأراضي التي قام عليها المشروع البالغ عددها قرابة 3,626 عقاراً، ما يمثل آلية فعّالة وأداة تنظيمية مع الجهات المعنية لإزالة المُعوّقات أمام المشاريع الريّادية، وخطوة أولى نحو اكتمال عملية الاكتتاب العام في المشروع وجذب الاستثمارات, وسيكون للصك الشامل (الموحد) دورٌ في تشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير، من خلال تعزيز قدرة التمويل الحالية والمستقبلية التي تستهدف تسريع وتيرة الانجاز في المشروع، وتوفير بيئة استثمارية طويلة الأجل وآمنة.ونوه بأهمية الموافقة السامية لإصدار الصكوك الأربعة لوجهة "مسار" التي تتميز بتركيزها على بنية تنموية متكاملة، تستند إلى مفهوم الحركة الشاملة, مبيناً أن الموافقة السامية ستعزّز من أهمية الوجهة التي تستهدف إيجاد بيئة تطويرية من خلال طرحها لمفهوم الأوعية الاستثمارية العقارية، التي تعد مفهوماً جديداً في عالم الاستثمار العقاري والتنموي، وفتح المجال أمام الفرص الاستثمارية لمشغّلي خدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المميزة في قطاع الفنادق والمساكن والمراكز التجارية.وبين أن وجهة "مسار" تتميز عن غيرها من مشاريع التطوير العقاري التقليدية بتركيزها على تنفيذ بنية تنموية متكاملة قائمة على بنية تحتية غير مسبوقة، تم تأسيسها للــ 100 عام القادمة تشتمل على قطاع خدمات ممتدة على كلّ الوجهة تغطي جميع القطع التطويرية، وتوفّر بالتالي أراضٍ مجهزة بالكامل للتطوير من قبل الشركة أو المستثمرين.يشار إلى أن وجهة "مسار" التي يشكّل طريق الملك عبدالعزيز نواتها الرئيسية – تعد معلماً عصرياً وواجهة حضرية متعددة الإمكانات والمميزات. تقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة على مساحة 1.25 مليون متر مربع، وتمتد على طريق بطول 3,650 متراً وعرض 320 متراً، بداية من حدود الطريق الدائري الثالث عند مدخل طريق مكة – جدة السريع غرباً، وتتخطى الطريق الدائري الأول عند الحد الغربي لجبل عمر، على مشارف الحرم المكي الشريف. تشمل الوجهة على مسارات أنفاق المشاة وأنفاق الخدمات ومسارات أخرى مثل مسار الحافلات الترددية ومسار مترو مكة، إلى جانب مواقف السيارات والجسور والكباري التي تربط الوجهة من المدخل الغربي لمكة المكرمة ذو الأهمية الاستراتيجية.// انتهى //16:28ت م0059