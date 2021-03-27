بريدة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأجرت مراكز الكلى بمنطقة القصيم البالغة 14 مركزاً خلال عام 2020م، 101177 جلسة غسيل كلوي, حيث بلغ عدد المرضى المعالجين من خلال هذه المراكز 9640 مريضاً.وأوضحت صحة القصيم أن هناك مشاكل عدة يمكن أن تصاب بها الكلى مثل التهاب في حوض الكلى، والتهاب في الكلية ، ووجود حصى فيها أو تكيس، وأن هناك ما يعرف بالفشل الكلوي المزمن، والفشل الكلوي للكلية، واعتلال الكلية بسبب السكري، وسرطان الكلية، وغيرها من المشاكل.ونصحت بقراءة التعليمات المكتوبة في النشرة الدوائية قبل تناول أي دواء للوقاية من أمراض الكلى، خاصة الأدوية المسكنة، واتباع نظام صحي مثل ممارسة الرياضة والتوقف عن التدخين وتناول الأكل الصحي وشرب المياه النقية, والحرص عند المعاناة من أي مشاكل في الكلية على اتباع تعليمات الطبيب لتجاوز المشكلة دون إلحاق الضرر.// انتهى //16:57ت م0062