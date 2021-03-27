لندن 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسنددت المملكة المتحدة بعمليات قتل المدنيين العزل من قبل الجيش في ميانمار.وقال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في تصريح له اليوم: "إن قتل المدنيين العزل في ميانمار، بمن فيهم الأطفال، يمثل تطورًا خطيرًا, مضيفاً أن المملكة المتحدة ستعمل مع شركائها الدوليين لإنهاء العنف الذي لا معنى له، ومحاسبة المسؤولين، وتأمين طريق العودة إلى الديمقراطية".// انتهى //21:29ت م0097