الأحساء 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واستغلب فريق الحزم على مضيفه العدالة بهدف دون رد، في الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إبراهيم تانديا عند الدقيقة 79.وبهذه النتيجة عزز الحزم صدارته برصيد 67 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد العدالة عند رصيده السابق بـ 37 نقطة بالمركز التاسع.// انتهى //21:29ت م0098