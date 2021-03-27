رياضي / الحزم يتغلب على العدالة في الجولة 28 ويواصل صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
السبت 1442/8/14 هـ الموافق 2021/03/27 م واس
الأحساء 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس
تغلب فريق الحزم على مضيفه العدالة بهدف دون رد، في الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إبراهيم تانديا عند الدقيقة 79.
وبهذه النتيجة عزز الحزم صدارته برصيد 67 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد العدالة عند رصيده السابق بـ 37 نقطة بالمركز التاسع.
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21:29ت م
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