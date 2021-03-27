نجران 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واستعادل فريق نجران مع ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-2، في آخر مباريات الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.سجل هدفي نجران اللاعب عبدالله الغامدي وذلك عند الدقيقتين 54، 69.فيما سجل للفيحاء عبدالله الدوسري عند الدقيقة 72، قبل أن يضيف زميله حمد الجهيم هدف التعديل في الدقيقة 78.وبهذه النتيجة رفع نجران رصيده لـ 33 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما رفع الفيحاء رصيده لـ 58 نقطة بالمركز الثاني.// انتهى //21:30ت م0099