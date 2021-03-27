كوالالمبور 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسقرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، لتقام في الفترة من 21 إلى 27 مايو 2021، بدلاً من الموعد السابق 23-29 مايو "بعد تشاوره مع الاتحادات الوطنية الاعضاء".وأكد الاتحاد الآسيوي أن قرار تقديم المباريات "من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو 2021".// انتهى //21:56ت م0102