الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسواصلت مراكز لقاحات فيروس كورونا التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، في إطار تنفيذ الخدمات الطبية لكافة خططها التنفيذية الخاصة بحملة "الوقاية أمان".وأتاحت الخدمات الطبية تقديم اللقاح للجميع، في إطار مساهمتها الفعّالة كذراع صحي تابع لوزارة الداخلية، وامتدادًا لدورها في الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات، عبر تقديم سبل الوقاية من فيروس كورونا.يأتي ذلك مع تطبيق الخدمات الطبية عبر مراكزها ومن خلال فرقها الطبية في مختلف مناطق ومدن المملكة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية المتخذة في المملكة، مع تقديمها للعديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية عن أهمية اللقاح ومساهمته في الوصول إلى نسبة عالية من المناعة المجتمعية في البلاد بإذن الله.// انتهى //22:04ت م0104