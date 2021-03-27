الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجّل احتفال نور الرياض منذ انطلاقه حضور 168,000 زائراً توافدوا على مواقع الأعمال الفنية المعروضة في أرجاء مدينة الرياض، وعلى المعرض الفني في مركز الملك عبدالله المالي، كما تصفّح الموقع الإلكتروني للاحتفال (www.noorriyadh.sa) 230 ألف متصفّحاً لاستعراض الفعاليات التي يصل عددها إلى 300 فعالية واقعية وافتراضية، بالإضافة إلى تحميل تطبيق الهواتف المحمولة (المتوفر على نظام الآيفون والأندرويد) والذي يستعرض تفاصيل الحجز والتسجيل ويسهّل عملية الدخول إلى مواقع الفعاليات والأعمال الفنية بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التيتضمن صحة وسلامة الزوار.واستهدف برنامج احتفال نور الرياض كافة أفراد المجتمع؛ معزّزا بذلك المشاركة المجتمعية من خلال صناعة تجارب إبداعية فريدة، فاشتملت أولى الأنشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع جولات إرشادية في المعارض الفنية وسينما للسيارات وورش عمل وحوارات فنية مع خبراء سعوديين وعالميين.وبفضل تبنّي أحدث التقنيات المتطوّرة، وصل صدى احتفال نور الرياض بتجاربة الفنيّة المتميزة وفعالياته المتنوّعة إلى زوّار منصاته الافتراضية من مختلف دول العالم عبر الإنترنت، والذين تمكّنوا من حضور ورش العمل المرئية وقاموا بالجولات الافتراضية التي يوفّرها الموقع الإلكتروني.ويمكن للجميع الحجز للاستمتاع بتجربة احتفال نور الرياض من خلال الموقع الإلكتروني الرّسمي أو التطبيق، ويستمر الاحتفال حتى تاريخ 3 أبريل، فيما يواصل معرض نور على نور وفعالياته المصاحبة حتى بداية شهر يونيو القادم.// انتهى //22:12ت م0108