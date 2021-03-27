الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسشاركت جامعة الملك سعود في الحدث البيئي العالمي ساعة الأرض الذي يصادف آخر سبت من شهر مارس بإشراف من كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي.وجرى إطفاء الأنوار في المدينة الجامعية لمدة ساعة بهدف المساهمة في رفع الحس البيئي بقضية التغير المناخي ودعم المشاركة الإيجابية في المجتمع لحماية البيئة، وهي رسالة بيئية مهمة لتعزيز مبدأ الترشيد للتقليل من المخاطر الناجمة عن استهلاك الطاقة المفرط، وقضية تتطلب مشاركة جميع افراد المجتمع ومؤسساته تجسيداً لقوة العمل الجماعي الموحد في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تنمية القيم البيئية والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤدي الى استنزاف الموارد الطبيعية وذلك تعزيزاً لمفاهيم الإستدامة بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:12ت م0109