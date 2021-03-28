الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واساختتمت مباريات الأسبوع الأول من بطولة كرة الماء تحت 14 سنة المقامة على مسبح وزارة الرياضة بالدمام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسباحة .وتفوق الصفا على الوحدة بنتيجة 15- 2 في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية تغلب الأهلي على القادسية 12- 10.وتهدف البطولة إلى صناعة موسم رياضي داخلي متميز وقوي ورفع المستوى الفني للأندية واختيار اللاعبين المميزين وضمهم الى المنتخبات الوطنية لكرة الماء لجميع الأعمار السنية، وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك، لتأهيل منتخبات قوية للمنافسات الخارجية الرسمية.والبطولة تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية.// انتهى //00:48ت م0010