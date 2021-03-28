الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسعقدت أمس، ضمن احتفاليات "نور الرياض" حلقة حوار عن بعد بعنوان "الثقافة والإبداع في السعودية"، بمشاركة الأميرة طرفة بنت فهد بن عبدالعزيز فنانة ومستشارة إبداعية وعضو المجلس الاستشاري لاحتفال نور الرياض، واستاذ مشارك في التصميم والفنون والبصريةالدكتورة زهرة الغامدي، وقيمة المعارض وجدان رضا.وأكدت الأميرة طرفة على وجود الثقافة الفنية في المملكة، مبينةً في الوقت ذاته التوجه لايجاد بيئة خصبة من المؤسسات الحكومية وغيرها للأخذ بيد الفنانين وايضاح الجوانب الفنية لهم.من جانبها أشارت وجدان رضا إلى الفنون الثقافية كانت وما زالت جزء من حياة المواطن السعودي، موضحة أنها تأثرت على الصعيد الشخصي بالأعمال الفنية منذ طفولتها.بدورها أشادت الغامدي بالنقلة الفنية في المملكة، مشيرة إلى أن الفنانين السعوديين لديهم الطموح والموهبة، وأنها اكتملت بتحولهم من المعارض البسيطة للمعارض العالمية خلال فترة وجيزه.// انتهى //01:08ت م0012