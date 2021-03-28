جيزان 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وأبناء رجل الأعمال الشيخ جمعان بن مزهر الغامدي - رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.وسأل سموهما الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.//انتهى//01:37ت م0013