اجتماعي / سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة رجل الأعمال جمعان الغامدي
الأحد 1442/8/15 هـ الموافق 2021/03/28 م واس
جيزان 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وأبناء رجل الأعمال الشيخ جمعان بن مزهر الغامدي - رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموهما الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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