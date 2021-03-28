الطائف 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأقامت جمعية الثقافة والفنون بالطائف بالتعاون مع فرقة مسرح الطائف احتفالا فنيا احتفاءً باليوم العالمي للمسرح بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والفنانين بمحافظة الطائف بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية وذلك في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون.وقد بدأت فعاليات الاحتفال الذي أخرجه الفنان بدر الغامدي وقدمه الفنان عبدالرحمن المالكي بكلمة مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي، تلاها كلمة اليوم العالمي للمسرح التي كتبتها الفنانة ايلين ميلين وترجمتها حصة الفلاسي من مركز الهيئة الدولية للمسرح وألقاها الفنان عبدالإله السحيمي.و كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي والفنان أحمد الأحمري والفنان فهد ردة، عددا من الفنانين الذين بذلوا خلال العام الحالي والأعوام السابقة جهودا بارزة في إثراء الحراك المسرحي السعودي والخليجي والعربي وهم :"مساعد الزهراني ، إحدى ابرو ، عبدالله دواري ، مطر السواط".وتحدث عبدالله دواري عن تكريمه حيث قال إن التكريم هو تقدير للفنان على جهوده المبذولة وفرقة مسرح الطائف وجمعية الثقافة والفنون اعتادت على تقدير ودعم الفنانين والفنانات في كل المجالات ووجه شكره لجميع أفراد فرقة مسرح الطائف وجمعية الثقافة والفنون ، واختتم ما قاله إن المسرح هو الحياة متمنياً أن تعود أيام المسرح ويعود الاشتغال بالمسرح في المملكة لوجود مواهب شابة سعودية مثلت المملكة في مهرجانات خليجية وعربية ودولية وأثبتت كفاءتها العالية.وتم خلال الحفل تدشين قناة فرقة مسرح الطائف على 'اليوتيوب' واختتم الحفل بعرض مسرحية "يا ورد من يشتريك" من تأليف فهد ردة وإخراج عبدالعزيز الحارثي وتمثيل صقر القرني وإضاءة عبدالله دواري ، مساعد إضاءة نواف فيصل ، عرض مرئي عدنان الخمري ، صوتيات مطر السواط .يذكر أن هذا العرض هو أحد عروض مشروع الفنان أحمد الأحمري لإعداد المخرجين.// انتهى //02:06ت م0014