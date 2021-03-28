تونس 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي أمس نظيرته الإيطالية لامورغيز لوسيانا وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها حاليا إلى إيطاليا.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا في جل المجالات والتشاور بشأن العديد من القضايا المطروحة خاصة في مجال الهجرة.كما اتفق الوزيران خلال اللقاء على تدعيم الآليات الثنائية القائمة بين تونس وإيطاليا وتكثيف نسق عملها لإيجاد حلول عملية توافقية مشتركة لمجمل المسائل.واستعرض الوزير التونسي مقاربة بلاده حول الهجرة والتي تدعو إلى تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل معالجة جذورها العميقة وإيجاد الحلول للهجرة غير النظامية وتجنب الاعتماد حصريا على المقاربة الأمنية.من جانبها، أعربت وزيرة الداخلية الإيطالية عن استعداد بلدها للتصدي للتحديات التي يواجهها البلدان واعتماد مقاربة شاملة وتوافقية لحل القضايا المطروحة بين تونس وإيطاليا.// انتهى //02:20ت م0015