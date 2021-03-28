الدمام 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسيواصل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الأحساء، فعالياته وأنشطته الوقائية والتوعوية لحملة "الخوارج شرار الخلق"، في الأسواق والمراكز التجارية والمتنزهات والأماكن العامة بالمحافظة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بالشرقية فهد الثبيتي، أن الفعاليات تتضمن نشر عدد من الرسائل التوعوية والوقائية عبر المنصات التوعوية، منوها بالدور الهيئة تجاه المجتمع، وتوعيتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، للتحذير من الجماعات والأحزاب المعاصرة وخطرها.// انتهى //10:59ت م0035