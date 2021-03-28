الدمام 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسانطلقت اليوم، الدورة التدريبية التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً في مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بالأحساء عن بُعد تحت عنوان " استخدام التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي".وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن هذه الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى اطلاع المتدربين على أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الاستزراع السمكي على مستوى العالم بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 600 ألف طن من الأسماك عام 2030م وذلك من خلال تنمية ورفع كفاءة ومهارات وقدرات المشاركين، وتستهدف الأخصائيين، الباحثين، الأخصائيين المساعدين في مجال الثروة السمكية بإدارات الثروة السمكية المختلفة على مستوى المملكة.من جانبه، بين مدير مركز التدريب الزراعي بالأحساء المهندس عبدالله العجيان، أن الدورة تتضمن عدة محاضرات عن الإلمام بأحدث الطرق العلمية الحديثة المستخدمة في مجال الاستزراع السمكي على مستوى العالم، ومعرفة المميزات الناتجة عن هذه التقنيات ودورها في زيادة الإنتاج، إضافة إلى الدور الذي تقوم به هذه التقنيات في حماية الأسماك أو الربيان المستزرع من الأمراض، وتقليل التكلفة وزيادة العائد المادي للمستثمرين في هذا القطاع.// انتهى//11:08ت م0036