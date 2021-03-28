إسلام آباد 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الجهود الجارية لإمكانية استئناف العلاقات التجارية بين باكستان والهند خلال الفترة القادمة.واهتمت بالمحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لبحث العلاقات الثنائية بين بلديهما.وأخبرت عن وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة مصحف الجوية في باكستان للمشاركة في تمرين "مركز التفوق الجوي 2021".وعرجت إلى اتفاق باكستان وبيلاروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في المجالين الثقافي والاقتصادي.وتطرقت إلى الجهود الإقليمية والدولية الجارية لإنجاح عملية السلام والمصالحة في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في هذا البلد الذي مزقته الحروب منذ عقود.وتناقلت إعلان 180 دولة حول العالم التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا.// انتهى //11:08ت م0037