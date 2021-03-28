الدمام 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسشاركت أمانة المنطقة الشرقية مساء أمس، في فعالية ساعة الأرض العالمية، حيث تم إطفاء عدد كبير من أعمدة الإنارة في كل من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة شاركت في حدث "ساعة الأرض"، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وبهدف حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة وعوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.وبين أن الإطفاء تم بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، مشيرا إلى أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.// انتهى //11:08ت م0038