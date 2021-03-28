عام / "المركز الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وارتفاع للأمواج على محافظتي جدة ورابغ
الأحد 1442/8/15 هـ الموافق 2021/03/28 م واس
جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة، ورابغ ، والأجزاء الساحلية، تتمثل تأثيراتها في ارتفاعٍ للأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية .
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.
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11:11ت م
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