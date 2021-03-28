جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة، ورابغ ، والأجزاء الساحلية، تتمثل تأثيراتها في ارتفاعٍ للأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية .وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.// انتهى //11:11ت م0041