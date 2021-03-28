نجران 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسقدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه العاشر من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 230.959 مستخدماً.وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 6.200.773 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 2423 لوحة نقاش، و 32521 تقييماً.وبيّن أن الخدمات شملت تنفيذ 17.504 فصول افتراضية، منها 675 جلسة متزامنة، استفاد منها 151.359 حاضراً، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5859 شعبة، أدارها 1159 أستاذاً، بحضور 20.165 طالباً.// انتهى //11:15ت م0044