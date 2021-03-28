عرعر 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسنظمت النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ممثلة باللجنة النسائية أمس محاضرة أدبية بعنوان "مفهوم التخييل الذاتي وتحولاته في النقد العربي الحديث" في مقر النادي .وتناولت المحاضرة العديد من المحاور أبرزها التعريف بمصطلح التخييل الذاتي ومفهومه، والتعريف بالرواد المنظرين للتخييل الذاتي في النقد العربي الحديث، إلى جانب استعراض شواهد تطبيقية من عمل سردي مصنف بالتخييل الذاتي لإلقاء نظرة على بعض أشكال تداخل التخييل الذاتي مع السيرة الذاتية والرواية.// انتهى //11:16ت م0045