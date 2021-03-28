بغداد 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بانطلاق حملة التلقيح ضد وباء كورونا في العراق إبتداءً من أمس, مبرزة إقبال المواطنين الواسع على التسجيل لأجل التطعيم عبر النافذة الإلكترونية التي أعلنت وزارة الصحة عن إنشائها.وتابعت الصحف مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021 المعروض على التصويت في مجلس النواب منذ أسابيع، وأكدت ضرورة معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وتطرقت صحف العراق مجددًا إلى الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل منذ أسابيع بشأن الموازنة الاتحادية وملف النفط والمنافذ الحدودية ورواتب موظفي إقليم كردستان, منوهة بوصول وفد من الإقليم إلى بغداد أمس لإجراء مزيد من المشاورات مع الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص, تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق توافقي يسمح بتمرير قانون الموازنة الاتحادية في البرلمان.// انتهى //11:20ت م0046