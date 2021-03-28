عام / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة
الأحد 1442/8/15 هـ الموافق 2021/03/28 م واس
الباحة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية على مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
// انتهى //
11:33ت م
0048