الباحة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية على مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //11:33ت م0048