جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها في الإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.وأكدت المنظمة على وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.// انتهى //11:34ت م0049