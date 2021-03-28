الكويت 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر10 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5760 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر186 مليون سهم تمت عبر 7605 صفقات نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 24ر11 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4665 نقطة بنسبة هبوط بلغت 24ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر136 مليون سهم تمت عبر 4972 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 91ر10 نقطة ليبلغ مستوى 6311 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر49 مليون سهم تمت عبر 2633 صفقة بقيمة 5ر16 مليون دينار .// انتهى //13:27ت م0075