اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الأحد 1442/8/15 هـ الموافق 2021/03/28 م واس
الكويت 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر10 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5760 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر186 مليون سهم تمت عبر 7605 صفقات نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 24ر11 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4665 نقطة بنسبة هبوط بلغت 24ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر136 مليون سهم تمت عبر 4972 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 91ر10 نقطة ليبلغ مستوى 6311 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر49 مليون سهم تمت عبر 2633 صفقة بقيمة 5ر16 مليون دينار .
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