جيزان 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني, والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.واستمع سموه لشرح عن قيادة الأفواج وإنجازاتها وعملها في مساندة القوات العسكرية ومهاهم الأمنية المناطة بها في المناطق الجبلية والحدودية.وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز دور قيادة الأفواج بالمنطقة في حماية أمن الوطن بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية بما يسهم في إنجاز المهام والأعمال المناطة بها ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.حضر الاستقبال قائد قوة الافواج بمنطقة جازان العقيد محمد بن فارس الزهراني.//انتهى//13:43ت م0078