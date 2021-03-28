المدينة المنورة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأعلن معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي, عن طرح مشروع "مسارات شوران" للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير 3 مسارات على مساحة إجمالية قدرها 962710 أمتار مربعة في حي شوران بالمدينة المنورة.ويُعدّ مشروع "مسارات شوران"، أحد المشروعات النوعية التي تهدف إلى تحقيق أهداف القطاع البلدي على ضوء رؤية المملكة 2030م وإيجاد فرص استثمارية تسهم في رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية وأنسنة المدينة المنورة من خلال إنشاء وتشغيل وصيانة مواقع استثمارية والاستفادة من المردود المالي في مقابل تشغيل وصيانة عناصر المسارات.ويسهم المشروع في رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية في المنطقة, وتعزيز العوائد من العقارات البلدية بما يُسهم في تحقيق التنمية والاستدامة المالية للمدن ورفع مستوى جودة الحياة, وتطوير وتنمية ورفع معدلات الترفيه بمنطقة شوران، لتمثل هوية المنطقة وتكون مركزاً جاذباً للسكن والترفيه والاستثمار.ويعزّز المشروع فرص مشاركة قطاع الاستثمار في معالجة مظاهر التشوّه البصري في الأحياء, وزيادة المساحات المفتوحة للأحياء المجاورة, واستيعاب فرص استثمارية جديدة, بالإضافة إلى زيادة الترابط والتنمية الاجتماعية بين سكان الأحياء.ودعت أمانة المدينة المنورة المستثمرين لتقديم رغبات الاستفادة من الفرصة الاستثمارية حتى الـ 21 من شهر أبريل المقبل والاطلاع على تفاصيل المشروع عبر موقعها الإلكتروني, مبينة أن مدة عقد المشروع تبلغ 25 سنة من خلال صيانة وتشغيل العناصر الاستثمارية والطرق المحيطة, وتطوير عناصر البنية التحتية, والاستفادة من الأراضي الاستثمارية للمشروع بمساحة 336948 متراً مربعاً.// انتهى //13:44ت م0079