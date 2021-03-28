الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأسبوع الثامن, 21350 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ثمانية أسابيع 167.848 جولة رقابية, لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.وبين تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم, عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الثامن، تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 204 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً, مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة, فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1529 مسجداً بمناطق المملكة، وتم معالجة الملاحظات فيها فوراً.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، ولجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، مؤكدةً أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933 .// انتهى //13:54ت م0080