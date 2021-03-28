بريدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة في مدينة بريدة اليوم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقه عدد من مسؤولي وزارة التعليم.وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم في المنطقة.وأشاد سموه باهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالتعليم في مختلف مجالاته ،وبجهود وزارة التعليم في إدارة منظومة التعليم عن بُعد حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.حضر الاستقبال معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود, ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح, وعدد من مسؤولي قطاع التعليم.// انتهى //13:59ت م0082