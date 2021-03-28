عام / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القطاع غير الربحي لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك
الأحد 1442/8/15 هـ الموافق 2021/03/28 م واس
طريف 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة اليوم عبر الاتصال المرئي , اجتماع القطاع غير الربحي ,لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك .
واستعرض سموه خلال الاجتماع أهمية التواصل مع فرع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية في جميع البرامج والانشطة والحصول على الموافقة المسبقة ,بالإضافة للتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة , والتزام كل جمعية بأهدافها التي أنشئت من أجلها ,مشدداً على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية أثناء توزيع السلال الغذائية وتوزيع وجبات الإفطار وتفعيل التعاون مع الفرق التطوعية المعتمدة لدى " الموارد البشرية " ورفع وتيرة التنسيق بين الجمعيات الخيرية بما يحقق الكفاءة والتكامل وجودة العمل المؤسساتي وقياس الاثر بخدمة المستفيدين.
ونوه سموه بما يقدمه المحسنين من أبناء المنطقة من دعم للجمعيات الخيرية ، داعياً سموه الجميع للمبادرة في دعم الجمعيات الخيرية بمختلف أنشطتها لدورها الفاعل في خدمة المجتمع .
وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن الدور المنوط بالقطاع الخيري كبير وحيوي يحتم الارتقاء به وتحقيق أهدافه ومستهدفاته انطلاقاً من تعاليم الشريعة الاسلامية التي تدعونا للتكافل.
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