طريف 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة اليوم عبر الاتصال المرئي , اجتماع القطاع غير الربحي ,لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك .واستعرض سموه خلال الاجتماع أهمية التواصل مع فرع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية في جميع البرامج والانشطة والحصول على الموافقة المسبقة ,بالإضافة للتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة , والتزام كل جمعية بأهدافها التي أنشئت من أجلها ,مشدداً على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية أثناء توزيع السلال الغذائية وتوزيع وجبات الإفطار وتفعيل التعاون مع الفرق التطوعية المعتمدة لدى " الموارد البشرية " ورفع وتيرة التنسيق بين الجمعيات الخيرية بما يحقق الكفاءة والتكامل وجودة العمل المؤسساتي وقياس الاثر بخدمة المستفيدين.ونوه سموه بما يقدمه المحسنين من أبناء المنطقة من دعم للجمعيات الخيرية ، داعياً سموه الجميع للمبادرة في دعم الجمعيات الخيرية بمختلف أنشطتها لدورها الفاعل في خدمة المجتمع .وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن الدور المنوط بالقطاع الخيري كبير وحيوي يحتم الارتقاء به وتحقيق أهدافه ومستهدفاته انطلاقاً من تعاليم الشريعة الاسلامية التي تدعونا للتكافل.// انتهى //14:02ت م0083