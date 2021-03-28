طريف 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بديوان المحافظة بطريف اليوم , توقيع اتفاقية تعاون " بين بنك التنمية الاجتماعية ويمثلها مدير فرع البنك بعرعر يوسف العنزي و جمعية طريف الخيرية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة محمد الحازمي.وتضمنت الاتفاقية تقديم قروض ميسرة بدون فوائد ضمن برنامج " تمكين " والذي يهدف لتفعيل دورة الجمعيات والمؤسسات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع لدعم المستفيدين نحو القيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إدارة محافظ إقراضية للتمويل الأصغر ودعم الأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر وبناء قدراتها.ورحب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بهذه الاتفاقية الإطارية التعاونية التي تأتي في ضمن رؤية المملكة 2030 التي تدعو للمزيد من التنسيق والتعاون والتكامل وتستهدف تفعيل دور الجمعيات الخيرية في معالجة القضايا الاجتماعية ومن ذلك الحد من معدلات العوز والحاجة من خلال التحول من الرعوية إلى التنموية.ونوه سموه بالتحول النوعي في مفاهيم العمل الاجتماعي, ومن ذلك المساهمة في تمكين المستفيدين من التحول من حالة الاحتياج إلى الإنتاج , مشيداً سموه بالتعاون المتنامي بين المؤسسات الحكومية وغير الربحية ومن ذلك ما يقوم به بنك التنمية الاجتماعية من دور تنموي تكاملي لمواجهة القضايا المجتمعية مع المؤسسات الخيرية عبر تقديمه الحلول التمويلية الفعّالة.وشدد سموه على أهمية الالتزام بكافة بنود الاتفاقية وتنفيذها بكفاءة عالية لتؤتي ثمارها المنشودة في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لجميع المناطق والقطاعات.// انتهى //14:30ت م0085