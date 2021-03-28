نجران 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبة اليوم, معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.وبحث سموه مع وزير النقل خدمات الوزارة والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، إلى جانب مشروعات الهيئة العامة للنقل وخدمات الطيران المدني.وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن والمقيم أينما كان في المملكة من خلال اعتماد المشروعات الخدمية في المجالات كافة، منها مشروعات الطرق والنقل بمختلف وسائله، إضافة إلى أعمال الطيران المدني.وقال سموه :" نحمد -الله تعالى- أننا نشهد وعلى مدار العام افتتاح العديد من المشروعات، والتأسيس لأخرى ولا شك أن منطقة نجران مقبلة على اعتماد العديد من مشروعات الطرق والنقل، التي ستكون بإذن الله إضافة لما يقدم من المشروعات".// انتهى //14:31ت م0086