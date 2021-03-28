الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسيشارك الفنان السعودي سعيد قمحاوي في فعاليات نور الرياض بنسخته الأولى من خلال عمله الفني" زولية أمي "، الموجود داخل أرجاء مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، إحدى الوجهات الثلاث عشرة للاحتفال .ولفت هذا العمل الفني , انتباه زوار المركز الذين يقومون بتجربة الوقوف عن قرب على هذه السجادة الضوئية المكونة من 12 قطعة، والتفاعل بشكل مباشر مع تركيب السجادة الفني، التي قام بتحويلها الفنان من شكلها الواقعي إلى الرقمي، ليسهم بذلك ومن خلال هذا العمل في بقاء السجادة التي قام بإهدائها والده إلى والدته عمرًا أطول وتحكي معها تفاصيل وذكريات تروى . // انتهى //17:03ت م0142