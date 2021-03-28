الأحساء 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسنظم نادي الأحساء الأدبي أمس أمسية شعرية طلابية -عن بعد- تتوافق مع الاحتفال بيوم الشعر العالمي، وذلك مع الشعراء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .وافتتحت الأمسية بكلمة لرئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري أوضح فيها أن هذه الأمسية تتزامن مع اليوم العالمي للشعر , لافتا إلى أن المملكة سباقة في تبني ما يخدم اللغة العربية ويرقى بالذائقة، فأسست الكثير من المؤسسات الثقافية وكان من آخرها أكاديمية الشعر العربي.// انتهى //17:04ت م0144