ثقافي / نادي الأحساء الأدبي ينظم أمسية شعرية طلابية
الأحد 1442/8/15 هـ الموافق 2021/03/28 م واس
الأحساء 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس
نظم نادي الأحساء الأدبي أمس أمسية شعرية طلابية -عن بعد- تتوافق مع الاحتفال بيوم الشعر العالمي، وذلك مع الشعراء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .
وافتتحت الأمسية بكلمة لرئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري أوضح فيها أن هذه الأمسية تتزامن مع اليوم العالمي للشعر , لافتا إلى أن المملكة سباقة في تبني ما يخدم اللغة العربية ويرقى بالذائقة، فأسست الكثير من المؤسسات الثقافية وكان من آخرها أكاديمية الشعر العربي.
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17:04ت م
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