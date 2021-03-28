بغداد 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5271 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 832428 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14212, فيما تم تسجيل 4820 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 745935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 72281 مصابا, منهم 492 يرقدون في ردهات العناية المركزة.// انتهى //17:09ت م0146