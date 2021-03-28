الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسيطلق مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف اليوم، حملة توعوية بعنوان " يتربى بعزكم " تستهدف التعريف باحتياجات الطفولة المبكرة، والتركيز على "الألف يوم الأولى من حياة الطفل" التي تعد حجر الأساس لضمان حصول الأطفال على التغذية والصحة والتعلم والسلامة والأمن، والرعاية ذات الاستجابة السريعة.وتهدف الحملة إلى تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تدعم الطفولة المبكرة، وتوعية الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والعاملين بأهمية حاجات الطفل من التغذية الصحية، بجانب نشر التوعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة في المملكة.وتتناول الحملة 8 مواضيع رئيسة على مدى 4 أسابيع؛ تشمل في الأسبوع الأول موضوعي (نظرة عامة حول مرحلة الطفولة المبكرة وتطور نمو الدماغ)، ثم التغذية الصحية، والتفاعل مع الطفل (التنشئة التفاعلية) في الأسبوع الثاني، وموضوع (أمن وأمان الطفل، والتعلم المبكّر) في الأسبوع الثالث، فيما تختتم الحملة أعمالها بمناقشة موضوعي (الصحة العامة، ودور الوالدين في مرحلة الطفولة المبكرة) في أسبوعها الرابع.وبهذه المناسبة أكدت رئيسة لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة شيرين العوفي أن الحملة تأتي انطلاقا من تفعيل خطة لجنة الطفولة المعتمدة بمجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” .وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تعزيز التوعية بمجال الطفولة المبكرة وأهمية حاجات الطفل النمائية التي يأتي في مقدمتها التغذية السليمة والصحة العامة ودور الوالدين والأمن والسلامة.ويشارك في الحملة عدد من الجهات ذات الصلة ممثلة بوزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعليم والإعلام والصحة، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبرنامج الأمان الأسري الوطني وجمعية رعاية الطفولة.// انتهى //17:23ت م0148