إسلام آباد 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة وفاة جديدة، و4767 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 654591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14215 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 595929 حالة.// انتهى //17:45ت م0153