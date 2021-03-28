الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسهنأ معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الفائزين بجائزة "عصاميون" في المسار الصحي التي تُعد إحدى مبادرات مؤسسة السبيعي الخيرية.جاء ذلك خلال اطّلاع معاليه على عرض عن الجائزة والمبادرات التي قدّمها العصاميون الأربعة الفائزون بالمسار الصحي، حيث سُتسهم هذه المبادرات في تعزيز الصحة النفسية، وإنشاء مركز بحثي ابتكاري باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض السرطانية والاختلال الجيني، وإنشاء منصة سواعد الصحة الرقمية، والطب الوقائي من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطانية لتحسين جودة الحياة.وقد أعرب معاليه عن شكره للقائمين على الجائزة وأهدافها وخاصة في المسار الصحي، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص من خلال إستراتيجية قائمة حالياً ستُحقق -بإذن الله- مستهدفات رؤية 2030م ذات الصلة، ومنوهًا بأن تشجيع ودعم الاستثمار في القطاع الصحي هو أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية ويُسهم بشكل مباشر في بناء النظام البيئي المتكامل لصناعة الرعاية الصحية في المملكة.// انتهى //19:21ت م0177