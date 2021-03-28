جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم -يرافقه معالي أمين جدة صالح التركي- عددًا من المواقع بمحافظة جدة ، التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية.واستهلّ سموه الجولة الميدانية بالحديقة الصخرية جنوب المحافظة، مطّلعًا على الأعمال الفنية الجدارية ، بعدها زار سموه ساحة جامع العزيزية بحي البغدادية الشرقية.وتضمّنت جولة سموه منطقة بحيرة الأربعين ، مستمعًا لشرحٍ موجزٍ عن سير العمل بتطوير المنطقة ومراحل المشروع، مختتمًا جولته بشارع المدن بحي البغدادية الغربية.وشدّد سمو محافظ جدة خلال الجولة على مواصلة جودة التنفيذ.//انتهى//19:22ت م0178