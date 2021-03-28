جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم في العاصمة نيامي اليوم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين .وناقش الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية النيجر ومنظمة التعاون الإسلامي والحرص على تعزيزها وتطويرها.وهنأ معالي أمين المنظمة فخامة الرئيس بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر.// انتهى //19:29ت م0179