سياسي / رئيس جمهورية النيجر يستقبل أمين منظمة التعاون الإسلامي
الأحد 1442/8/15 هـ الموافق 2021/03/28 م واس
جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس
استقبل فخامة رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم في العاصمة نيامي اليوم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين .
وناقش الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية النيجر ومنظمة التعاون الإسلامي والحرص على تعزيزها وتطويرها.
وهنأ معالي أمين المنظمة فخامة الرئيس بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر.
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19:29ت م
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