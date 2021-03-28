المنامة 15 شعبان 1442 هـ الموافق28 مارس 2021 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق جون تود.وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون القائم بين مملكة البحرين وهيئات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وخاصة في مجال سلامة الطرق وما تشهده من تطور وتقدم في شتى المجالات.// انتهى //19:53ت م0180