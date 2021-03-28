الأمم المتحدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسحذرت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، من تزايد خطر ارتكاب جرائم فظيعة في ميانمار في أعقاب هجوم جيش ميانمار أمس على نطاق واسع على المتظاهرين.وأدانت المسؤولتان الأمميتان بشدة في بيان مشترك اليوم الهجمات واسعة النطاق والقاتلة والمنهجية التي يشنها جيش ميانمار ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان منذ استيلائه على السلطة في 1 فبراير 2021.ودعت نديريتو وباشيليت جيش ميانمار إلى التوقف الفوري عن قتل الأشخاص الذين يقع على عاتق الجيش واجب خدمتهم وحمايتهم.// انتهى //19:59ت م0182