حفر الباطن 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واستفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم مركز اللقاحات الرئيسي بالمحافظة وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.واطّلعا خلال الزيارة على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة بالمركز وكيفية التأكد من البيانات المسجلة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة، واستمعا لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه لخدمة المستفيدين.// انتهى //20:02ت م0184