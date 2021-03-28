أملج 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسكرَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأحد الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين الذين شاركوا في إنقاذ قطيع الدلافين الذي جنح إلى شاطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك الأربعاء الماضي، وذلك بتوجيه من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.ووجهت الوزارة شكرها للمواطنين لتفاعلهم السريع بالإبلاغ عن الحادثة وإسهامهم في إنقاذ الدلافين، وهو ما يؤكد حسهم الوطني للحفاظ على ثروات الوطن الفطرية، داعية إلى التكاتف مع أجهزة الدولة المعنية والإبلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات لنا وللأجيال القادمة.من جانبه ثمّن محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي والقيادات الحكومية والأهلية في المحافظة مبادرة الوزارة السريعة لهذا التكريم الذي يدل على حرص الوزارة على تشجيع العمل الجماعي وتكامله مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني.يُذكر أن قطيعاً من الدلافين جنح مع المدّ إلى منطقة أشجار المانجروف الضحلة بأحد المواقع على شواطئ أملج بسبب الرياح والأمواج القوية، حيث لم يستطع الخروج منها إلى المياه المفتوحة، وهو ما أدى إلى نفوق 7 دلافين، وتم تحويل الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.// انتهى //20:11ت م0185